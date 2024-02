Korean Air erhält von Japan Genehmigung für Fusion mit Asiana Airlines

Photo : YONHAP News

Die japanische Wettbewerbsbehörde JFTC hat am Mittwoch grünes Licht für die Übernahme von Asiana Airlines durch Korean Air gegeben.Damit muss die Fusion lediglich noch von den Behörden der USA und der Europäischen Union genehmigt werden. Korean Air hatte im Januar 2021 bei 14 Wettbewerbsbehörden den Zusammenschluss angemeldet.Seitdem hat die südkoreanische Fluggesellschaft mit der japanischen Behörde über umfassende Abhilfemaßnahmen gesprochen. Dabei äußerte sich die JFTC besorgt über eine potenzielle Wettbewerbsbeschränkung auf einigen Strecken zwischen Südkorea und Japan. Falls drei Billigfluggesellschaften (LCC), die Tochterfirmen von Korean Air und Asiana sind, als Folge von deren Fusion zu einem LCC integriert würden, könnte dessen Marktanteil steigen, was zu einer Wettbewerbsbeschränkung führen könnte, hieß es.Korean Air beschloss demnach, einen Teil der Slots auf sieben von zwölf Strecken zwischen beiden Ländern abzutreten.Korean Air erklärte, die Genehmigung in Japan sei von großer Bedeutung, weil sich Südkorea und Japan in einem heftigen Wettbewerb um die Position des Hub-Flughafens in Nordostasien befänden.Die Airline äußerte die Erwartung, dass sich die Genehmigung in Japan positiv auf die Entscheidungen der USA und der EU auswirken werde.