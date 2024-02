USA bereiten sich auf Eskalation von Spannungen an innerkoreanischer Grenze vor

Photo : YONHAP News

Die USA arbeiten laut einem Pentagon-Beamten mit Südkorea zusammen, um eine Eskalation der Spannungen durch Nordkorea an der militärischen Demarkationslinie effektiv zu bewältigen.Das sagte Vipin Narang, leitender Beamter für Weltraumpolitik im US-Verteidigungsministerium, am Mittwoch (Ortszeit) in einem Interview mit der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap. Er ist Vertreter des Pentagons in der Nuklearen Beratungsgruppe (NCG), ein südkoreanisch-US-amerikanisches Konsultationsgremium über die erweiterte Abschreckung.Nordkorea müsse erkennen, dass eine Deeskalation der Spannungen seinen Interessen besser diene als eine Erhöhung der nuklearen und militärischen Risiken, betonte er.Hinsichtlich der nuklearen Bedrohung aus Nordkorea sagte Narang, die USA beobachteten weiterhin die Möglichkeit eines siebten Atomtests in Nordkorea.Nordkorea hatte in letzter Zeit auch die Möglichkeit eines atomaren Erstschlags erwähnt. Diesbezüglich warnte er, es gebe kein Szenario, in dem das Kim-Jong-un-Regime Atomwaffen einsetzen und überleben könnte.