Bessere Chancen für Südkorea in Konkurrenz um Atomreaktorbau in Tschechien

Photo : YONHAP News

Um den Bau neuer Atomreaktoren in Tschechien werden zuletzt die Bewerber aus Südkorea und Frankreich konkurrieren.Die US-amerikanische Firma Westinghouse schied in der ersten Prüfung aus, teilte die Regierung in Prag nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch mit.Wie der Industrieminister Jozef Sikela vor Journalisten sagte, sei es dem amerikanischen Bewerber Westinghouse nicht gelungen, gesetzesverbindliche Angebote vorzulegen, hieß es. Tschechien habe darüber hinaus bekannt gegeben, sein Auftragsvolumen von einem Reaktor auf vier auszuweiten.Für den Milliardenauftrag um den Atomreaktorbau am Standort Dukovany in Tschechien hatten sich ursprünglich drei Unternehmen beworben. Der französische EDF-Konzern, die US-amerikanische Westinghouse und das südkoreanische Unternehmen KHNP reichten im Oktober vergangenen Jahres ihre Angebote ein.