US-Abgeordnete streben nach Personenregister für Korea-Amerikaner, die Angehörige in Nordkorea haben

Photo : YONHAP News

Zwei US-Abgeordnete haben einen Gesetzentwurf zur Unterstützung von Familientreffen koreanischer Amerikaner mit ihren Familien in Nordkorea eingebracht.Laut einer Dokumentation des US-Kongresses reichten die demokratische Abgeordnete Jennifer Wexton und die Republikanerin Michelle Park Steel am Mittwoch dem Repräsentantenhaus eine Gesetzvorlage ein.Nach der Vorlage soll der Außenminister ein nationales Register koreanischer Amerikaner, die sich ein Wiedersehen mit ihren Verwandten in Nordkorea wünschen, erstellen und verwalten. Sollten künftig solche Treffen tatsächlich zustande kommen, soll die Liste für die Bereitstellung von Informationen verwendet werden.Sollten im Register eingetragene Personen sterben, müssten auch die entsprechenden Informationen festgehalten werden.Für die gesamte Aufgabe sollen dem Außenministerium Budgetmittel in Höhe von einer Million Dollar bereitgestellt werden.Außerdem soll der Außenminister für die Zusammenführung getrennter Familien erforderliche Maßnahmen ergreifen, darunter direkten Dialog mit Nordkorea. Er soll sich zudem mit der südkoreanischen Regierung beraten.Innerhalb eines Jahres nach dem Erlass des Gesetzes und danach jährlich soll das Außenministerium dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses einen Lagebericht vorlegen.