Umfrage: Zustimmung zu Präsident Yoon fällt unter 30 Prozent

Photo : YONHAP News

Die Zustimmung zu Präsident Yoon Suk Yeol ist nach neun Monaten wieder unter 30 Prozent gefallen.Das ergab eine Umfrage von Gallup Korea, für die von Dienstag bis Donnerstag landesweit 1.000 Erwachsene befragt wurden.Laut am Freitag veröffentlichten Ergebnissen bewerteten 29 Prozent der Befragten Yoons Arbeit positiv. Dagegen stehen 63 Prozent dem Staatspräsidenten skeptisch gegenüber.Damit sank der Zustimmungswert für Yoon nach der vierten Aprilwoche letzten Jahres wieder unter 30 Prozent.Das bisherige Rekordtief des Zustimmungswertes für Yoon war 24 Prozent und wurde in der ersten Augustwoche 2022, das erste Amtsjahr von Yoon, verbucht.Gründe für die positive Einschätzung waren unter anderem Yoons Außenpolitik mit 18 Prozent und die Wirtschaftspolitik mit neun Prozent.Als Grund für die negative Bewertung nannten 19 Prozent die Unzufriedenheit mit der Wirtschaftspolitik. Dahinter folgte mit elf Prozent mangelnde Kommunikation.Unterdessen kam die oppositionelle Minjoo-Partei (DP) unverändert wie in der letzten Woche auf 35 Prozent Zustimmung. Demgegenüber verlor die regierende Partei Macht des Volks (PPP) zwei Prozentpunkte und landete bei 34 Prozent.Unter künftigen politischen Führern erhielt DP-Chef Lee Jae-myung 26 Prozent Zustimmung, gefolgt von PPP-Interimschef Han Dong-hoon mit 23 Prozent.Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten. Die Rücklaufquote liegt bei 12,7 Prozent.Einzelheiten können auf der Webseite der Nationalen Beratungskommission für Wahlumfragen eingesehen werden.