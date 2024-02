Russischer Diplomat besucht Seoul inmitten eskalierender Spannungen zwischen Südkorea und Russland

Photo : YONHAP News

Inmitten der eskalierenden diplomatischen Spannungen zwischen Südkorea und Russland hat ein hoher Beamter des russischen Außenministeriums am Freitag Seoul besucht.Das südkoreanische Außenministerium teilte am Sonntag mit, dass der für die asiatisch-pazifische Region zuständige stellvertretende Außenminister Andrey Rudenko dem Ersten Vizeaußenminister Kim Hong-kyun einen Höflichkeitsbesuch abstattete.Bei Gesprächen mit dem stellvertretenden Minister Chung Byung-won hätten sie über bilaterale Angelegenheiten sowie die internationale Lage im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg gesprochen.Die Regierung habe ihre klare Position zur zunehmenden militärischen Zusammenarbeit Russlands mit Nordkorea zum Ausdruck gebracht und Moskau zu verantwortungsvollem Handeln aufgefordert.Gleichzeitig sei eine Zusammenarbeit zur Wahrung der Rechte und Interessen der südkoreanischen Bevölkerung und Unternehmen in Russland gesucht worden.Der Besuch Rudenkos fand am selben Tag statt, an dem russische Medien berichteten, der Sprecher des Moskauer Außenministeriums habe Präsident Yoon Suk Yeol für seine Äußerungen zu Nordkorea als „offensichtlich voreingenommen“ kritisiert.Am Samstag bestellte Chung den russischen Botschafter Georgy Zinoviev ein, um eine formelle Beschwerde einzureichen.