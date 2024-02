Südkorea und Saudi-Arabien vereinbaren Kooperation in Verteidigungsindustrie

Photo : YONHAP News

Südkorea und Saudi-Arabien haben eine Absichtserklärung über die mittel- und langfristige Zusammenarbeit in der Verteidigungsindustrie unterzeichnet.Laut der Behörde für Wehrbeschaffung (DAPA) unterzeichneten ihr Chef Eom Dong-hwan und Saudi-Arabiens stellvertretender Verteidigungsminister Talal bin Abdullah Al-Otaibi am Sonntag in Riad das entsprechende Memorandum of Understanding (MOU).Beide Länder einigten sich, einen gemeinsamen Ausschuss zur mittel- und langfristigen Entwicklung der Kooperation in der Verteidigungsindustrie und bei der Verteidigungstechnologie einzurichten. Auch die Bildung einer Arbeitsgruppe für die gemeinsame Forschung und Entwicklung sowie Produktion von Waffensystemen wurde vereinbart.Eom sagte, dass die Absichtserklärung die zukunftsorientierte, strategische Partnerschaft zwischen beiden Ländern festigen und zur Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen und der Steigerung des gegenseitigen Nutzens beitragen werde. Er erwarte, dass dies als Gelegenheit zur Stärkung einer substanziellen Kooperation in der Verteidigungsindustrie dienen werde.