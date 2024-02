Yoon fordert größere Rolle von Schulen für öffentliche Betreuung

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat die Verantwortung des Staates für die Kinderbetreuung unterstrichen.Entsprechendes äußerte Yoon heute auf einem öffentlichen Forum zum Thema „Neulbom Schulen“.Um eine öffentliche Betreuung zu etablieren, müsse unter anderem die Rolle der Schulen ausgeweitet werden. In einer demokratischen Gesellschaft müsse die öffentliche Bildung im Zentrum der Bildung stehen. Das Zentrum der öffentlichen Bildung stellten schließlich die Schulen dar, sagte er.Yoon stellte in Aussicht, das nachschulische Betreuungsprogramm „Neulbom Schulen“ in der ersten Hälfte dieses Jahres auf 2.000 Grundschulen und im zweiten Halbjahr auf alle Grundschulen des Landes zu erweitern. Die Regierung wolle dafür sorgen, dass bis 2026 alle Grundschüler davon profitieren könnten.Er werde sein Bestes tun, damit das Programm richtig vorangetrieben werden könne, hieß es weiter.Neulbom Schulen stellen ein Programm zur morgendlichen und abendlichen Betreuung und zur maßgeschneiderten Bildung für Grundschüler dar. Für Kinder aus Doppelverdiener-Haushalten werden diese Schulen bis 20 Uhr geöffnet haben.