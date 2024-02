Südkoreas Außenministerium bestellt russischen Botschafter ein

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Außenministerium hat den russischen Botschafter in Seoul einbestellt.Das Ministerium legte scharfen Protest dagegen ein, dass eine Sprecherin des russischen Außenministeriums die jüngsten Äußerungen von Präsident Yoon Suk Yeol zu Nordkorea kritisiert hatte.Wie das Ressort mitteilte, habe der stellvertretende Außenminister Chung Byung-won am Samstag dem Botschafter Georgij Sinowjew gegenüber großes Bedauern darüber geäußert, dass die russische Seite die Bemerkungen des Staatsoberhauptes eines Landes mit sehr respektlosen Worten kritisiert habe, wobei Nordkorea unbedingt verteidigt wurde.Das werde die südkoreanisch-russischen Beziehungen nur weiter verschlechtern, habe er protestiert, hieß es.Sinowjew hörte sich laut dem Ministerium die Position der südkoreanischen Regierung sorgfältig an und sagte, dass er diese unverzüglich der russischen Regierung mitteilen werde.Yoon hatte am 31. Januar gesagt, dass das nordkoreanische Regime eine irrationale Gruppe sei, die als Einziger in der Welt den präemptiven Einsatz von Atomwaffen gesetzlich verankert habe.Daraufhin hatte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Marija Sacharowa, am 1. Februar (Ortszeit) Yoons Äußerungen als offensichtlich voreingenommen kritisiert. Solche Bemerkungen seien dazu bestimmt, aggressive Pläne betreffend Nordkorea zu verschleiern, hatte sie gesagt.