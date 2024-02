Parteien streiten über Verhältniswahlsystem bei Parlamentswahlen

Photo : KBS

Die Regierungspartei und das Oppositionslager haben sich am Montag heftige Auseinandersetzungen über das Verhältniswahlsystem bei den Parlamentswahlen im April geliefert.Der Vorsitzende der oppositionellen Minjoo-Partei (DP), Lee Jae-myung, teilte die Absicht mit, an dem aktuellen System mixed-member proportional representation (MMP), der personalisierten Verhältniswahl, festzuhalten. Die Partei wolle die Gründung einer gesonderten Partei für die Verhältniswahl vorbereiten.Die DP habe sich gemäß dem Wunsch des Volks um eine Gesetzgebung zum Verbot von Satellitenparteien bemüht. Dies sei jedoch an dem Widerstand der Regierungspartei gescheitert, sagte er.Den Plan kritisierte die regierende Partei Macht des Volks (PPP), die die Rückkehr zum Grabenwahlsystem, parallel voting system, fordert.PPP-Interimschef Han Dong-hoon warf der DP den Mangel an logischer, notwendiger Begründung für das System vor.Man habe gesehen, dass die DP in der Angelegenheit hin- und hergerissen gewesen sei. Es sei nicht darum gegangen, welches die Volksmeinung besser widerspiegele, sondern darum, welches für Lee Jae-myung und sein Lager vorteilhafter sei, sagte Han.Bei einem MMP-System wird die Anzahl der Sitze der Parteien gemäß ihren Stimmanteilen festgelegt. Sollte die Zahl der in Wahlkreisen direkt Gewählten die festgelegte Zahl der Sitze einer Partei nicht erreichen, werden die restlichen an Listenkandidaten der Partei vergeben.Bei einem Grabenwahlsystem werden Stimmen für Wahlkreisabgeordnete getrennt von Stimmen für Parteien abgegeben. Listenmandate werden einfach gemäß den Anteilen bei den Stimmen für Parteien vergeben.