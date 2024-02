Anteil des Auslandsumsatzes von zehn größten Unternehmen verringert sich

Photo : YONHAP News

Der Anteil des Auslandsumsatzes der zehn umsatzstärksten Unternehmen Südkoreas hat sich letztes Jahr verglichen mit fünf Jahren zuvor verringert.Der Unternehmerverband FKI verglich den Anteil des Auslandsumsatzes in den ersten drei Quartalen 2018 und 2023 miteinander und veröffentlichte am Sonntag die Ergebnisse.Zu den der Analyse unterzogenen, zehn umsatzstärksten Unternehmen zählen Samsung Electronics, Hyundai Motor und Kia.Die Unternehmen verzeichneten in den ersten drei Quartalen letzten Jahres Umsätze in Höhe von 616,8 Billionen Won (463 Milliarden Dollar). Davon wurden 421,1 Billionen Won (316 Milliarden Dollar) im Ausland erwirtschaftet.Der Anteil des Auslandsumsatzes am Gesamtumsatz fiel gegenüber demselben Zeitraum 2018 um 3,7 Prozentpunkte auf 68,3 Prozent.Besonders auffällig war der Umsatzrückgang in China. Der FKI nannte als Grund die gesunkene Kaufkraft der Verbraucher in China infolge des anhaltenden Konjunkturabschwungs und den gestiegenen Anteil der chinesischen Unternehmen auf dem dortigen Markt aufgrund ihrer verbesserten Technologie.