Yoon plant Begnadigung von 450.000 Menschen zum Mondneujahr

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat angekündigt, anlässlich des Mondneujahrs etwa 450.000 Menschen zu begnadigen.Yoon sagte am Dienstag, dass fünf Geschäftsleute und sieben Politiker auf der Liste stünden. Er habe jedoch den Schwerpunkt auf eine vitale Wirtschaft und die Lebensgrundlagen der Bevölkerung gelegt.Er erklärte, dass Autofahrern sowie Beschäftigten im Gaststättengewerbe, in der Fischerei und im Personen- und Gütertransport verschiedene Verwaltungssanktionen erlassen würden.Die Regierung werde weiterhin Maßnahmen treffen, die für alltägliche Wirtschaftsaktivitäten nützlich sein könnten.Er hoffe, dass mit den Begnadigungen im Vorfeld des Festtags die Wirtschaft an Schwung gewinnen werde, sagte Yoon.