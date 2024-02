Politik Gleichstellungsministerium und Rundfunkaufsicht erhalten schlechteste Leistungsbewertung

Das Ministerium für Gleichstellung und Familie sowie die Rundfunkaufsicht KCC (Koreanische Kommission für Kommunikation) haben bei der Beurteilung der Regierungsarbeit 2023 am schlechtesten abgeschnitten.



Beide Stellen und auch die Kommission für Nuklearsicherheit hätten die niedrigste Note „C“ erhalten, teilte das Büro für die Koordinierung der Regierungspolitik am Dienstag in einer Kabinettssitzung unter Vorsitz von Präsident Yoon Suk Yeol mit.



Ministerien und Behörden wurden in Bereichen wie wichtige Politik, Regulierungsreform und politische Kommunikation bewertet.



Laut dem Büro für die Koordinierung der Regierungspolitik erhielten Behörden, deren politische Leistungen für die Bevölkerung weniger spürbar sind, relativ niedrige Bewertungen.



222 zivile Experten beteiligten sich an der Beurteilung der Regierungsleistung. Auch die Ergebnisse einer Zufriedenheitsumfrage unter 30.617 Bürgern wurden berücksichtigt.