Südkorea verzeichnet im Dezember achten Monat in Folge Leistungsbilanzüberschuss

Photo : YONHAP News

Südkorea hat dank des Exportaufschwungs bei Halbleitern und Autos den achten Monat in Folge einen Leistungsbilanzüberschuss erzielt.Nach voläufigen Schätzungen der südkoreanischen Zentralbank Bank of Korea wurde in der Leistungsbilanz im Dezember ein Plus von 7,41 Milliarden Dollar verzeichnet.Südkoreas Leistungsbilanzüberschuss im vergangenen Jahr stieg demnach gegenüber 2022 um 37,4 Prozent auf 35,49 Milliarden Dollar. Dies übertrifft die Prognose der Zentralbank von 30 Milliarden Dollar um mehr als fünf Milliarden Dollar.In der Warenbilanz wurde im Dezember ein Überschuss von 8,04 Milliarden Dollar erzielt. Es wurde seit April den neunten Monat in Folge ein Plus verzeichnet.Die Ausfuhren legten im Vorjahresvergleich um 5,8 Prozent auf 59 Milliarden Dollar zu. Beim Export von Personenkraftwagen und Halbleitern wurde ein besonders kräftiger Zuwachs von jeweils 19,2 und 19,1 Prozent verzeichnet. Nach Regionen betrachtet, nahmen die Lieferungen in die USA um 20,7 Prozent zu, die nach Südostasien um 15,4 Prozent.Die Einfuhren gingen demgegenüber um 9,3 Prozent auf 50,97 Milliarden Dollar zurück.In der Dienstleistungsbilanz wurde ein Defizit von 2,54 Milliarden Dollar verbucht. Das Defizit in der Reisebilanz stieg infolge der geschrumpften Zahl der japanischen Touristen leicht gegenüber dem Vormonat auf 1,34 Milliarden Dollar.