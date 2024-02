Medien: Russland gibt eingefrorene nordkoreanische Gelder frei

Photo : YONHAP News

Russland hat laut einem Medienbericht trotz der UN-Sanktionen einen Teil der dort eingefrorenen, nordkoreanischen Gelder freigegeben.Das berichtete die US-Zeitung „New York Times“ am Dienstag unter Berufung auf Geheimdienstbeamte von Verbündeten der USA.Moskau habe die Freigabe von neun Millionen US-Dollar, die bei einem russischen Finanzinstitut eingefroren waren, erlaubt. Dies sei ein Teil der insgesamt 30 Millionen Dollar auf nordkoreanischen Konten, die gesperrt seien. Nordkorea wolle das freigegebene Geld unter anderem für die Erdölbeschaffung ausgeben, hieß es.Nach weiteren Angaben soll Russland Nordkorea auch ermöglicht haben, russische Banken zu nutzen. Eine nordkoreanische Scheinfirma habe neulich ein Konto bei einer russischen Bank in der prorussischen Republik Südossetien eröffnet. Dies sei ein Beweis dafür, dass Russland Nordkorea dabei helfe, die UN-Sanktionen zu umgehen, die dem Land den Zugang zum globalen Finanznetzwerk abschnitten, hieß es weiter. US-Behörden bestätigten den Bericht der New York Times nicht.Die Vereinten Nationen hatten angesichts nordkoreanischer Atom- sowie Raketentests Sanktionen gegen Nordkorea verhängt. Diese sehen das Einfrieren von Vermögenswerten und die Sperrung internationaler Finanztransaktionen vor.