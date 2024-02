Russland und Nordkorea arbeiten an gemeinsamen Dokumenten beim bilateralen Gipfeltreffen

Photo : KBS News

Russland und Nordkorea arbeiten derzeit an gemeinsamen Dokumenten, die während eines Besuchs von Präsident Wladimir Putin in Nordkorea unterzeichnet werden sollen.Das sagte der russische Botschafter in Nordkorea, Alexander Matsegora, in einem heute veröffentlichten Interview mit der russischen Nachrichtenagentur TASS.Eines der Dokumente sei eine Vereinbarung über gegenseitige Reisen von Bürgern beider Länder. Es werde überprüft, wie die angenehmsten Bedingungen für russische Touristen geschaffen werden könne, fügte er hinzu.Reuters meldete, dass Matsegora keine weiteren Einzelheiten genannt habe.Zu einem genauen Zeitpunkt von Putins Nordkorea-Besuch sagte der Diplomat lediglich, es gebe derzeit noch keine Diskussion darüber.Der Kreml hatte im Januar mitgeteilt, dass der Besuch von Putin in Nordkorea wahrscheinlich nach der russischen Präsidentschaftswahl im März stattfinden könnte.Putin hatte zuletzt im Juli 2000 Nordkorea besucht, als der verstorbene Staatsführer Kim Jong-il noch an der Macht gewesen war.