Südkorea will Darlehensprogramm für Entwicklungsländer aufstocken

Photo : KBS News

Die südkoreanische Regierung will in den nächsten drei Jahren 13,8 Billionen Won zur Unterstützung von Entwicklungsländern zur Verfügung stellen.Die Regierung diskutierte am Mittwoch über den Betrieb des Fonds für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit (EDCF) für die Jahre 2024 bis 2026. Es handelt sich um einen Fonds für die Vergabe von langfristigen, niedrigverzinslichen Krediten zur Unterstützung der wirtschaftlichen und industriellen Entwicklung in den Entwicklungsländern.Die Regierung plant, im Rahmen des EDCF dieses Jahr Projekte im Wert von 4,5 Billionen Won (rund 3,4 Milliarden Dollar) zu genehmigen. Bis 2026 werden Projekte im Wert von insgesamt 13,8 Billionen Won (10,4 Milliarden Dollar) in den drei Jahren genehmigt.Finanzminister Choi Sang-mok kündigte an, die Strategie für den Fondsbetrieb umzugestalten, um große Projekte mit hoher Wertschöpfung wie den Brücken- und U-Bahn-Bau mit einem Volumen von 500 Millionen Dollar oder höher voranzutreiben.Er fügte hinzu, dass die Regierung die Unterstützung für Schlüsselstaaten in den Lieferketten erweitern werde, um zur Stabilisierung der Lieferketten im Inland beizutragen.Südkorea hat sich zum Ziel gesetzt, das Volumen seiner öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit (ODA) bis 2026 auf das zehntgrößte Niveau in der Welt zu steigern.