Politik Umfrage: Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Regierungspartei und DP bei Parlamentswahlen erwartet

Bei den Parlamentswahlen im April wird laut einer Umfrage ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der regierenden Partei Macht des Volks (PPP) und der oppositionellen Minjoo-Partei (DP) erwartet.



Das ergab eine gemeinsame Umfrage von Yonhap News Agency und YonhapnewsTV. In ihrem Auftrag befragte das Meinungsforschungsunternehmen Metrix am 3. und 4. Februar landesweit 1.000 Menschen im Alter von 18 Jahren oder älter.



33 Prozent antworteten, dass sie für einen Kandidaten der Regierungspartei stimmen würden, falls die Parlamentswahlen morgen stattfänden. 35 Prozent würden einen Kandidaten der DP wählen.



Die Differenz zwischen beiden Parteien beträgt zwei Prozentpunkte. Der Wert liegt innerhalb der Fehlerspanne, die mit plus/minus drei Prozentpunkten bei einem Konfidenzniveau von 95 Prozent angegeben wird.



Verglichen mit der am 6. und 7. Januar durchgeführten, letzten Umfrage fiel die Zustimmung für die PPP um zwei Prozentpunkte, die für die DP sank um einen Prozentpunkt.



Nach Altersgruppen betrachtet, waren bei Menschen in ihren Sechzigern und Siebzigern mehr Unterstützer für die Regierungspartei als für die DP. Der Anteil der Unterstützer für die DP war bei Menschen in ihren Vierzigern am größten, gefolgt von Menschen in ihren Fünfzigern.



13 Prozent antworteten, dass sie keine Partei unterstützten. Der Anteil stieg verglichen mit der letzten Umfrage um einen Prozentpunkt.



Die Befragung wurde hundertprozentig über das Mobiltelefon anhand eines Fragebogens durchgeführt. Die Rücklaufquote liegt bei 12,5 Prozent.



Einzelheiten können auf der Webseite der Nationalen Beratungskommission für Wahlumfragen eingesehen werden.