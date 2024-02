Südkoreas nationaler Sicherheitsberater trifft Russlands stellvertretenden Außenminister

Photo : YONHAP News

Der nationale Sicherheitsberater Chang Ho-jin hat am letzten Samstag in Seoul ein Treffen mit dem stellvertretenden russischen Außenminister, Andrej Rudenko, hinter verschlossenen Türen abgehalten.Ein Beamter des südkoreanischen Außenministeriums teilte am Dienstag mit, dass Chang seines Wissens die umstrittenen Äußerungen des russischen Außenministeriums über Südkoreas Staatspräsidenten angesprochen habe.Am Samstag prangerte das Außenministerium in Seoul die Kritik des russischen Außenministeriums an Präsident Yoon Suk Yeol an. Das Ressort bestellte den russischen Botschafter Georgij Sinowjew ein, um Protest einzulegen.Das Treffen zwischen dem nationalen Sicherheitsberater Südkoreas und dem stellvertretenden Außenminister Russlands inmitten dieser Auseinandersetzungen deutet offenbar auf die Entschlossenheit beider Länder hin, die Kommunikation auf hochrangiger Ebene fortzusetzen, um die bilateralen Beziehungen zu pflegen.Yoon hatte am 31. Januar gesagt, dass das nordkoreanische Regime eine irrationale Gruppe sei, die als Einziger in der Welt den präemptiven Einsatz von Atomwaffen gesetzlich verankert habe. Daraufhin hatte eine Sprecherin des russischen Außenministeriums Yoons Äußerungen als offensichtlich voreingenommen kritisiert.