US-Beauftragte fordert Nordkorea zu Reform zur Achtung der Menschenrechte auf

Photo : YONHAP News

Die Sonderbeauftragte für nordkoreanische Menschenrechtsfragen des US-Außenministeriums Julie Turner hat Nordkorea zu einer Reform zur Achtung der Menschenrechte aufgefordert.Turner veröffentlichte am Mittwoch (Ortszeit) zum zehnten Jahrestag des UN-Berichts zur Menschenrechtslage in Nordkorea eine Videobotschaft auf dem YouTube-Kanal der US-Organisation Committee for Human Rights in North Korea (HRNK)Darin forderte Turner Nordkorea auf, einen Reformprozess einzuleiten, um die Empfehlungen des UN-Berichts umzusetzen und die Menschenrechte zu achten.Der Bericht habe den internationalen Konsens weiter gefestigt, dass die Menschenrechtslage in Nordkorea eine der schlimmsten in der Welt ist.UN-Mitgliedsstaaten einschließlich China seien stets dazu aufgefordert worden, anhand der UN-Empfehlungen keine einzige Person zwangsweise nach Nordkorea zurückzuführen. Es sei denn, dass eine merkliche Verbesserung der Behandlung dort von internationalen Beobachtern überprüft werde, sagte sie.Die Förderung der Menschenrechte und Menschenwürde in Nordkorea bleibe eine oberste Priorität für die US-Regierung, betonte Turner weiter.