5,5 Tonnen radioaktives Wasser aus AKW Fukushima ausgetreten

Photo : YONHAP News

Aus einer Wasseraufbereitungsanlage des Atomkraftwerks Fukushima Daiichi in Japan sind 5,5 Tonnen kontaminiertes Wasser ausgetreten.Das gab der AKW-Betreiber Tokyo Electric Power Company (TEPCO) bekannt.Laut einem Bericht der Zeitung „Asahi Shimbun“ am Mittwoch entdeckten Arbeiter gegen 9 Uhr, dass Wasser aus dem Auslass einer Vorrichtung zur Reinigung von nuklear verseuchtem Wasser austrat.TEPCO plant, den Boden außerhalb des Gebäudes zu entfernen, weil das ausgetretene Wasser in den Boden eingedrungen sein könnte.Die Firma schätzt das Volumen des ausgesickerten Wassers auf 5,5 Tonnen und den Gehalt an radioaktiven Substanzen auf 22 Milliarden Becquerel. Es gebe keine Auswirkungen auf die Umgebung außerhalb des AKW-Geländes, teilte sie mit.„Asahi Shimbun“ schrieb, es gebe keine aussagekräftigen Veränderungen der Werte von radioaktiven Substanzen im am nächsten gelegenen Ablasskanal. Keine externen Auswirkungen wie das Sickern ins Meer seien bestätigt worden.