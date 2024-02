Tesla verkaufte im Januar nur ein Elektroauto in Südkorea

Photo : YONHAP News

Der US-Elektroautohersteller Tesla hat im Januar nur ein einziges Elektroauto in Südkorea verkauft.Das berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag (Ortszeit) unter Berufung auf Daten des südkoreanischen Marktforschungsunternehmens Carisyou und der südkoreanischen Regierung.Mit dem Verkauf nur eines einzigen Model Y im Januar in Südkorea habe das Unternehmen das schlechteste Monatsergebnis seit Juli 2022 verbucht, hieß es.Die Zahl der in Südkorea neu zugelassenen Elektrofahrzeuge aller Hersteller ist im Januar laut Daten gegenüber dem Vormonat um 80 Prozent gesunken.Bloomberg führte das verlangsamte Wachstum des E-Automarktes auf hohe Zinsen, die Inflation, Bedenken über Batteriebrände und eine fehlende Ladeinfrastruktur zurück.Zudem wird davon ausgegangen, dass der Absatz von Tesla durch die am Dienstag von der südkoreanischen Regierung veröffentlichten Änderungen bei den Subventionen für Elektroautos beeinträchtigt wird.Tesla hatte letztes Jahr das Model Y mit Hinterradantrieb zu einem Preis von 56,99 Millionen Won auf den südkoreanischen Markt gebracht. Der Preis lag unter dem Schwellenwert für den Erhalt eines vollen Regierungszuschusses. Die Obergrenze wurde jedoch dieses Jahr auf 55 Millionen Won gesenkt, dadurch wurde die Subvention für Teslas Model Y um die Hälfte reduziert.