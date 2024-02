Internationales Anteile von Südkorea, USA und Japan am chinesischen Handelsmarkt zurückgegangen

Die Anteile Südkoreas, der USA und Japans am chinesischen Handelsmarkt sind zurückgegangen.



Die japanische Zeitung „Nihon Keizai Shimbun“ schrieb am Donnerstag anhand einer Analyse von Daten der chinesischen Zollbehörde, dass der Anteil der USA am chinesischen Handelsmarkt letztes Jahr gegenüber 2018 um 2,5 Prozentpunkte gesunken sei. Südkoreas Marktanteil sei um 1,5 Prozent zurückgegangen, der Japans um 1,7 Prozentpunkte.



Die japanischen Ausfuhren in die USA übertrafen demnach zum ersten Mal seit vier Jahren die nach China. Die südkoreanischen Exporte in die USA überstiegen im vergangenen Dezember erstmals seit über 20 Jahren die Lieferungen nach China.



Als Grund wird die Umstrukturierung der Lieferketten durch westliche Länder aufgrund des Handelskonflikts zwischen China und den USA vermutet.



Demgegenüber kletterte der Anteil des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN am chinesischen Handel um 2,6 Prozentpunkte. Russland erfreute sich eines Anstiegs von 1,7 Prozentpunkten, Brasilien von 0,7 Prozentpunkten.