Nordkoreas Machthaber bezeichnet Südkorea erneut als Feindstaat Nummer Eins

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat die Bezeichnung Südkoreas als Feindstaat Nummer Eins bekräftigt.Zum 75. Jahrestag der Gründung der nordkoreanischen Armee am Donnerstag habe Kim zum Gratulieren das Verteidigungsministerium in Pjöngjang besucht, meldete die nordkoreanische Staatszeitung „Rodong Sinmun“.Die Entscheidung, Südkorea zum schädlichsten Feindstaat Nummer Eins zu erklären und sein Gebiet im Notfall zu besetzen, sei ein selbstverständlicher Schritt für den Frieden und die Stabilität des Landes, sagte Kim in seiner Rede.Nordkorea habe die unrealistischen Fesseln der Bemühungen um formelle Dialoge oder Kooperation mit den Marionetten in Südkorea auf eigene Initiative abgeschüttelt, sagte er. Er warf dabei Südkorea vor, von einer Wiedervereinigung durch die Absorption Nordkoreas zu träumen.Sollten die Feinde es wagen, Gewalt gegen Nordkorea anzuwenden, werde man nicht zögern, alle Superkräfte einzusetzen, um sie zu vernichten, warnte Kim.Am 8. Februar 1948 wurde die Gründungsfeier der Koreanischen Volksarmee, Nordkoreas reguläre Streitkräfte, in Pjöngjang abgehalten.