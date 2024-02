Russische Botschaft in Nordkorea veröffentlicht auf Facebook nordkoreanische Zeitungsartikel über Russland

Photo : YONHAP News

Die russische Botschaft in Pjöngjang hat in sozialen Netzwerken eine Reihe von Berichten der nordkoreanischen Zeitung „Rodong Sinmun“ über Russland veröffentlicht.Die Botschaft hat sechs Artikel der Zeitung ins Russische übersetzt und diese Ende Januar und Anfang Februar auf ihrer Facebook-Seite veröffentlicht, wie am Freitag festgestellt wurde.Die Texte tragen die Überschrift „Rodong Sinmun lesen“. Auch Bilder der ursprünglichen Artikel auf Koreanisch sind hochgeladen.Die Botschaft hat bisher in sozialen Medien über Aktivitäten ihres Personals in Nordkorea berichtet. Es gilt jedoch als ungewöhnlich, dass sie Berichte der „Rodong Sinmun“ so gehäuft vorstellt und dabei auch Bilder der Originaltexte veröffentlicht.Es wird vermutet, dass Russland nordkoreanische Medienberichte nutzt, um seine Behauptungen über den Krieg gegen die Ukraine zu verbreiten oder die Kooperation mit Nordkorea zur Schau zu stellen.