Präsident Yoon trifft sich zum Mondneujahr mit Reinigungskräften

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat am ersten Tag der Feiertage zum Mondneujahr eine Gruppe von Reinigungskräften getroffen.Laut dem Präsidialamt bedankte sich Yoon am Freitag bei einem Frühstück mit Reinigungskräften für ihre Arbeit.Das bequeme Leben der Bürger sei den Reinigungskräften zu verdanken, sagte Yoon. Er hörte sich ihre Vorschläge an und teilte die Absicht mit, ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern.Das Frühstück sei auf Wunsch des Präsidenten organisiert worden, um den Reinigungskräften angesichts deren Dienstes für die Gesellschaft eine warme Mahlzeit zu bieten, so das Präsidialamt.