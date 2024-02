Freier Eintritt zu Königspalästen während Mondneujahrsfeiertage

Photo : YONHAP News

Während der Feiertage zum Mondneujahr ist der Eintritt zu Palästen und Königsgräbern aus der Joseon-Zeit frei.Das Zentrum für Königspaläste und Grabstätten der Behörde für Kulturerbe teilte mit, dass vier Paläste in Seoul, Gyeongbok, Deoksu, Changgyeong und Changdeok, vom heutigen Freitag bis Montag kostenlos besucht werden könnten. Das gelte auch für den Königsschrein Jongmyo in Seoul.Das Zentrum organisiert zudem gemeinsam mit der Koreanischen Stiftung für Kulturerbe während der Feiertage Veranstaltungen in der Umgebung des Haupttors Gwanghwamun vom Palast Gyeongbok.Die nachgestellte königliche Wachablösung findet vom heutigen Freitag bis Montag täglich um 10 und 14 Uhr statt.Nach der Wachablösung am Freitag und Samstag werden auf dem Platz vor dem Tor Heungnyemun als „Sehwa“ bezeichnete Gemälde verteilt, die den Wunsch nach Glück enthalten.