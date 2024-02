Über 240.000 koreanische Kulturgüter im Ausland

Photo : YONHAP News

Mehr als 240.000 koreanische Kulturgüter befinden sich im Ausland.Diese wurden aus verschiedenen Gründen außer Landes gebracht, darunter Diebstahl, Plünderung, eine Transaktion oder Schenkung.Nach Angaben der Behörde für Kulturerbe am Montag befinden sich mit Stand 1. Januar dieses Jahres 246.304 Kulturgüter im Ausland. Diese befinden sich demnach an 803 Orten, darunter Museen und Kunstmuseen in 29 Ländern.Ein großer Teil, nämlich 109.801 Kulturgüter oder 44,6 Prozent, befindet sich in Japan. Dort sind 397 Institutionen und Einzelpersonen im Besitz koreanischer Kulturgüter, darunter das Nationalmuseum Tokio.Dahinter folgen die USA mit 65.355 Kulturgütern (26,5 Prozent) und Deutschland mit 15.692 (6,4 Prozent).In vielen Fällen wurde koreanisches Kulturerbe nachweislich auf illegale oder unlautere Weise außer Landes gebracht. Häufig handelte es sich aber auch um normale Transaktionen, Spenden und diplomatische Geschenke.Weil entsprechende Daten nur mangelhaft erfasst werden, soll die tatsächliche Zahl der koreanischen Kulturgüter im Ausland deutlich höher liegen.