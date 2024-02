Südkorea wählt Teilnehmer an Konferenz junger Auslandskoreaner aus

Photo : YONHAP News

Die Behörde für Auslandskoreaner wählt Teilnehmer an einer Konferenz zukünftiger koreanischer Führungskräfte im Ausland aus.Wie die Behörde am Montag mitteilte, werde die „Future Leaders´ Conference 2024“ vom 30. April bis 3. Mai unter anderem in Seoul stattfinden. Dazu werden Talente eingeladen, um die Fähigkeiten zukünftiger Führungskräfte von Koreanergemeinden in der Welt zu fördern und den Aufbau globaler Netzwerke zu unterstützen.70 Auslandskoreaner im Alter von 25 bis 45 Jahren werden ausgewählt.Sich bewerben können Menschen, die in Fachbereichen tätig sind und zur Entwicklung von Koreanergemeinden beigetragen haben. Wer in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Recht, Medien und Kultur sowie Kunst tätig ist oder für internationale Organisationen arbeitet, kann ebenfalls einen Antrag stellen. Sollte eine Empfehlung einer südkoreanischen Auslandsvertretung vorliegen, ist eine Bewerbung ebenfalls möglich.Die Bewerbungsfrist läuft am 29. Februar ab. Die Auswahl wird am 13. März bekannt gegeben.Den Teilnehmern wird ein Teil der Kosten für Hin- und Rückflug erstattet. Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung während der Konferenz werden vollständig übernommen.Details können auf der Website (http://oka.go.kr/) eingesehen werden.