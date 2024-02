Yoon fordert mehr Einsatz für gutes Auskommen der Bevölkerung

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat mehr Einsatz für ein gutes Auskommen der Bevölkerung gefordert.Bei der Regierungsführung sollten die Lebensgrundlagen der Bürger im Mittelpunkt stehen, habe das Staatsoberhaupt am Montag gesagt.Anlass für die Bemerkung war ein Bericht seines Stabs über die Stimmung in der Bevölkerung während der Feiertage zum Mondneujahr, teilte die Sprecherin des Präsidialamtes Kim Soo-kyung mit.Die Regierung wolle sich demnach einen Eindruck von der Stimmung im Land verschaffen. Yoons erster offizieller Termin nach dem Neujahrsfest sei eine Diskussion über den Lebensunterhalt der Bürger. Das elfte Bürgergespräch dieser Art werde diese Woche zum Thema „Ära der lebenswerten Provinzen“ geführt, sagte die Sprecherin weiter.Sie gab auch bekannt, dass Yoon am Montag den neuen Vizevorsitzenden des präsidialen Ausschusses für alternde Gesellschaft und Bevölkerungspolitik ernannt hat.Der Präsident habe immer wieder gesagt, dass die Wettbewerbsfähigkeit der Regionen mit der des gesamten Landes gleichzusetzen sei. Denn ohne den Beginn einer Ära der Provinzen durch eine ausgewogene regionale Entwicklung lasse sich auch das Problem der niedrigen Geburtenrate nicht in den Griff bekommen, hieß es weiter.