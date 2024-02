Delegation nordkoreanischer Arbeiterpartei besucht Russland

Photo : YONHAP News

Eine Delegation der nordkoreanischen Arbeiterpartei ist am Montag zu einem Besuch nach Russland aufgebrochen.Dieser erfolge auf Einladung der russischen Regierungspartei Einiges Russland, berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag.Die Abordnung werde an der ersten Konferenz „Für die Freiheit der Völker“ teilnehmen, die von Einiges Russland veranstaltet werde, hieß es.Der Website der russischen Regierungspartei zufolge handelt es sich um eine multilaterale Kooperationsgruppe gegen modernen Kolonialismus. Delegationen mehrerer Länder seien zu der Konferenz vom 15. bis 17. Februar eingeladen worden.Der Russland-Besuch der nordkoreanischen Delegation wird auch als Zeichen für einen breiter werdenden Personenaustausch beider Länder gesehen.Der Austausch wurde nach dem bilateralen Spitzentreffen im vergangenen September insgesamt enger.