US-Beamter: USA erzielen viele Fortschritte im indopazifischen Raum

Photo : YONHAP News

Die USA haben nach Einschätzung eines hohen Beamten des Weißen Hauses seit der Präsentation der Indo-Pazifik-Strategie der Regierung Biden viele Fortschritte gemacht.Diese Meinung äußerte der Koordinator für strategische Kommunikation im Nationalen Sicherheitsrat, John Kirby, am Montag (Ortszeit) vor der Presse.Die USA hätten AUKUS ins Leben gerufen und die Quad-Gruppe aufgewertet, sagte Kirby. AUKUS ist ein Sicherheitsbündnis Australiens, des Vereinigten Königreichs und der USA, Quad ein Sicherheitsdialog zwischen Australien, Indien, Japan und den USA.Präsident Biden habe die Staats- und Regierungschefs Südkoreas und Japans in Camp David empfangen. Er habe nicht nur bedeutende Entwicklungen in den bilateralen Beziehungen zu jedem Land erreicht, sondern auch bessere Möglichkeiten für eine trilaterale Zusammenarbeit geschaffen, die viel besser als je zuvor sei.Man habe die Fähigkeiten auf der koreanischen Halbinsel und in ihrem Umfeld verstärkt, um besser beobachten zu können, was Kim Jong-un tue, fügte er hinzu.Die Regierung Biden hatte am 11. Februar 2022 als erste US-Administration eine separate Indo-Pazifik-Strategie präsentiert. Damit soll vor allem versucht werden, China im Zaum zu halten.