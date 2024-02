Nordkorea und Russland intensivieren Austausch im Tourismus

Photo : KBS News

Nordkorea und Russland treiben den Austausch im Tourismus voran.Laut der russischen Nachrichtenagentur Interfax am Dienstag wird Russland im März eine zweite und dritte Touristengruppe nach Nordkorea schicken.Für die Anlockung ausländischer Touristen haben Nordkoreas Behörden vor, den Bau des Küsten-Touristengebiets Wonsan-Kalma bald abzuschließen.Laut Informationen werden sich dort 54 Beherbergungseinrichtungen einschließlich Hotels sowie Läden befinden.97 russische Touristen reisten am 9. Februar mit der nordkoreanischen Fluggesellschaft Air Koryo nach Nordkorea. Die Gruppe besuchte unter anderem den Kim-Il-sung-Platz in Pjöngjang und das Skigebiet Masikryong in Wonsan.Ihre Nordkorea-Reise zählt zu den Folgemaßnahmen nach dem Treffen zwischen Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin im vergangenen September.