Yoon ordnet Steuervorteile für Unternehmen mit eigenen Maßnahmen zur Geburtenförderung an

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol will Unternehmen mit Anreizen dazu bewegen, freiwillig Maßnahmen zur Geburtenförderung in ihrer Belegschaft zu ergreifen.Für solche Unternehmen soll es verschiedenartige Unterstützung geben, darunter Steuervergünstigungen, ordnete Yoon nach Angaben seiner Sprecherin Kim Soo-kyung am Dienstag an.Yoon habe eigene Initiativen von Unternehmen für eine höhere Geburtenrate als ermutigend bezeichnet, hieß es.Als Musterbeispiel gilt die Booyoung Group. Sie zahlte 70 Kindern von Mitarbeitern, die seit 2021 geboren wurden, 100 Millionen Won pro Kopf, insgesamt sieben Milliarden Won.Um eine zu hohe Besteuerung der Zuschüsse zu vermeiden, entschied sich die Unternehmensgruppe für eine Zahlung in Form einer „Schenkung“.Im Falle einer Schenkung gilt ein Steuersatz von zehn Prozent für eine Summe von bis zu 100 Millionen Won. Demnach beträgt die Steuer für den Booyoung-Zuschuss lediglich zehn Millionen Won. Würde die Zahlung als Arbeitseinkommen verbucht, fielen etwa 30 Millionen Won Steuern an, wenn von einem Jahresgrundgehalt von 50 Millionen Won ausgegangen wird.