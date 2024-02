Samsung Electronics dominierte letztes Jahr südkoreanischen Smartphone-Markt

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics hat letztes Jahr seine führende Position auf dem südkoreanischen Smartphone-Markt verteidigt.Laut dem Marktforschungsunternehmen Counterpoint Research am Dienstag wurden im vergangenen Jahr über 14 Millionen Smartphones in Südkorea verkauft. Das seien gegenüber dem Vorjahr acht Prozent weniger.Samsung Electronics blieb mit 73 Prozent Marktanteil an der Spitze.Sein Anteil verringerte sich jedoch um rund zwei Prozentpunkte im Vorjahresvergleich. Grund ist, dass das Unternehmen aufgrund der gestiegenen Rohstoffpreise und des schwachen Absatzes die Komplexität seiner Produktpalette im mittleren Preissegment verringerte.Der Marktanteil von Apple an zweiter Stelle verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um drei Prozentpunkte auf 25 Prozent.Der Anstieg des Anteils des US-Herstellers in Südkorea beschleunigte sich, nachdem er zwischen 2020 und 2022 jährlich um einen Prozentpunkt gestiegen war.