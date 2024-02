Südkorea will Wirtschaftssicherheit ins Zentrum der Handelspolitik rücken

Photo : YONHAP News

Das Ministerium für Handel, Industrie und Energie will die Handelspolitik des Landes neu ausrichten und die Wirtschaftssicherheit ins Zentrum rücken.Das teilte Handelsminister Cheong In-kyo am Dienstag bei einem Gespräch mit Vertretern wichtiger Wirtschaftsverbände mit.Das Land habe letztes Jahr trotz der schwierigen externen Bedingungen, darunter weltweit hohe Zinssätze und ein zunehmender Handelsprotektionismus, in aktiver Zusammenarbeit mit Wirtschaftsorganisationen Ergebnisse erzielt. Die Exporte seien wieder gestiegen, Besuche im Ausland hätten Ergebnisse gebracht. Mit wichtigen Handelsangelegenheiten sei auf stabile Weise umgegangen worden, sagte er.Dieses Jahr sei ein Superwahljahr. Im internationalen Handel herrsche Ungewissheit, geografische Risiken bestünden fort. Wirtschaftsverbände und die Regierung würden jedoch als Team zusammenarbeiten, um Krisen als Chance zu nutzen und bewältigen, hieß es weiter.