Kospi schließt dritten Handelstag in Folge im Plus

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Dienstag im Plus geschlossen.Für den Kospi ging es um 1,12 Prozent auf 2.649,64 Zähler nach oben.Grund für die gute Stimmung an der Börse sei die Hoffnung, dass die US-Notenbank eine Lockerung der Geldpolitik beschließt, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Laut Analysten würden die für Dienstag angekündigten Daten zum US-Verbrauchervertrauen im Januar die Einschätzung untermauern, dass die Fed dieses Jahr wegen der nachlassenden Inflation mit einer Zinssenkung beginnen könne.