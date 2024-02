US-Beamter: USA nehmen Nordkoreas Bemühungen um Entwicklung moderner Waffen sehr ernst

Photo : YONHAP News

Die US-Regierung nimmt Nordkoreas Bemühungen um die Entwicklung moderner Waffensysteme und dessen Kapazitäten sehr ernst.Das sagte John Kirby, Koordinator für strategische Kommunikation im Nationalen Sicherheitsrat, am Dienstag (Ortszeit) vor der Presse.Gleichzeitig nehme Washington auch sein Bündnis mit Südkorea sehr ernst, betonte Kirby.Er äußerte sich darüber hinaus besorgt über die immer enger werdenden militärischen Beziehungen zwischen Nordkorea und Russland.Nordkorea hatte am 24. und 28. Januar mehrere strategische Marschflugkörper des neuen Typs Pulhwasal-3-31 abgefeuert.Am 30. Januar hatte das Land strategische Marschflugkörper vom Typ Hwasal-2 ins Westmeer gefeuert. Auch am 2. Februar wurden mehrere Marschflugkörper gestartet.