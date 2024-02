Nordkorea feuert mehrere Marschflugkörper ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am heutigen Mittwoch mehrere Marschflugkörper in Richtung Ostmeer abgefeuert.Der Vereinigte Generalstab (JCS) der südkoreanischen Streitkräfte teilte mit, dass er gegen 9 Uhr den Start mehrerer unidentifizierter Marschflugkörper in Gewässern nordöstlich von Wonsan entdeckt habe. Die Geheimdienste Südkoreas und der USA würden den Vorfall untersuchen.Südkorea kooperiere eng mit den USA, es herrsche eine erhöhte Wachsamkeit. Auf weitere Anzeichen und Aktivitäten Nordkoreas werde gründlich geachtet, fügte der JCS hinzu.Es ist der fünfte Start von Marschflugkörpern durch Nordkorea in diesem Jahr.Nordkorea hatte am 24. Januar in der Nähe von Pjöngjang mehrere strategische Marschflugkörper des neuen Typs Pulhwasal-3-31 in Richtung Westmeer abgefeuert. Am 28. Januar wurden zwei Marschflugkörper desselben Typs im Meer vor Sinpo an der Ostküste erprobt.Am 30. Januar erfolgte dann der Start von Marschflugkörpern vom Typ Hwasal-2. Am 2. Februar hatte das Land die Leistung übergroßer Gefechtsköpfe von Marschflugkörpern und eine neue Boden-Luft-Rakete getestet.