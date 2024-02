Südkorea und USA unterzeichnen Rahmendokument zu nuklearer Beratungsgruppe

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA haben ein Rahmendokument zu ihrer Nuklearen Beratungsgruppe (Nuclear Consultative Group, NCG) unterzeichnet.Laut dem Verteidigungsministerium in Seoul enthält das Dokument Angaben zum Hintergrund der Gründung der Gruppe, deren Zusammensetzung und Funktionen. Auch sei in dem Papier festgeschrieben, dass fortan die Verteidigungsministerien für Konsultationen zuständig sind.Das Dokument wurde am Montag (Ortszeit) im Pentagon von Cho Chang-rae, dem stellvertretenden südkoreanischen Verteidigungsminister, und Vipin Narang, einem hohen Beamten für Weltraumpolitik im US-Verteidigungsministerium, unterzeichnet.Die NCG wurde gemäß der Washingtoner Erklärung ins Leben gerufen, die im April 2023 von Präsident Yoon Suk Yeol und US-Präsident Joe Biden angenommen worden war. Das bilaterale Beratungsgremium soll für eine erweiterte Abschreckung sorgen, indem angesichts der von Nordkorea ausgehenden Atombedrohung gemeinsam nukleare und strategische Planungen vorgenommen werden.