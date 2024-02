Hunderte nordkoreanische Gastarbeiter in Russland gesichtet

Photo : YONHAP News

Hunderte nordkoreanische Gastarbeiter sind nach Angaben eines südkoreanischen Nordkorea-Experten bei ihrer Ankunft in Russland gesichtet worden.Der leitende Forscher des Staatlichen Instituts für Wiedervereinigung in Seoul, Cho Han-bum sagte dies in einem Interview mit KBS unter Berufung auf Informationsquellen in Wladiwostok.Ein Informant Chos habe mit eigenen Augen gesehen, dass am 5. Februar zwischen 300 und 400 Nordkoreaner an einem Bahnhof in der Nähe von Wladiwostok ankamen. Kleidung und Erscheinungsbild hätten erkennen lassen, dass es sich um Gastarbeiter aus Nordkorea handele. In der Gegend kursierten Gerüchte, dass noch weitere Nordkoreaner für einen Arbeitseinsatz eintreffen würden.Die Entsendung von Gastarbeitern durch Nordkorea unterliegt Sanktionen. Wie bekannt wurde, erteilt Russland den Nordkoreanern ein Studenten- bzw. Touristenvisum.Zu dem KBS-Interview mit dem Experten teilte der südkoreanische Sicherheitsdienst NIS lediglich mit, dass die Behörde die Entsendung nordkoreanischer Arbeiter nach Russland aufmerksam verfolge.