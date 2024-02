KDI belässt Wachstumsprognose für koreanische Wirtschaft für 2024 bei 2,2 Prozent

Photo : KBS News

Das Koreanische Entwicklungsinstitut (KDI) hat seine Wachstumsprognose für die südkoreanische Wirtschaft für das Jahr 2024 bei 2,2 Prozent belassen.Die staatliche Denkfabrik hielt in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Bericht an der im vergangenen November präsentierten Wachstumsprognose von 2,2 Prozent fest. Das Wachstum des Konsums und der Investitionen werde sich zwar verlangsamen, die Exporte würden jedoch stärker zunehmen.Die Exportaussichten sind demnach verglichen mit der letzten Prognose im November verbessert.Die Wachstumsprognose für den privaten Konsum wurde dagegen aufgrund der schwachen Binnennachfrage nach unten korrigiert. Die Bauinvestitionen sollen zudem stärker als zuletzt prognostiziert zurückgehen.