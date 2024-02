Hyundai Motor Group nimmt E-Autowerk in USA im Oktober in Betrieb

Photo : YONHAP News

Die Hyundai Motor Group wird bereits im Oktober ihre erste Elektroautofabrik in den USA, Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA), in Betrieb nehmen.Das teilte José Muñoz, globaler COO von Hyundai Motor Company, in einem Interview mit dem US-Automagazin „Automotive News“ am Montag (Ortszeit) mit.Die Gruppe wolle die Inbetriebnahme ein wenig vorziehen, weil sie keine Steuergutschrift der Bundesregierung (für die außerhalb der USA montierten Elektroautos) erhalten habe, hieß es.In der Fabrik würden verschiedene Modelle produziert, einschließlich des Elektro-SUV Ioniq 7. Für die in dem neuen Werk hergestellten Elektroautos würden Subventionen von etwa 7.500 Dollar pro Einheit gezahlt, fügte er hinzu.Hyundai hatte im Oktober 2022 im Bryan County im Bundesstaat Georgia die Bauarbeiten für die Fabrik HMGMA aufgenommen. Der Fertigstellungstermin war später von der zweiten Hälfte nächsten Jahres auf die erste Jahreshälfte vorgezogen worden.Grund ist offenbar, dass Elektroautos von Hyundai Motor und Kia nicht in den Genuss von Subventionen in den USA kommen konnten, weil nach dem Inflation Reduction Act lediglich unter bestimmten Bedingungen in Nordamerika gefertigte Autos und deren Käufer davon profitieren.