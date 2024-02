Wirtschaft Bericht: Erneuerbare Energien und Spitzentechnologie sind aussichtsreiche Bereiche für koreanisch-deutsche Kooperation

Erneuerbare Energien, Wasserstoff, Spitzentechnologie und Infrastruktur sind laut einem Bericht vielversprechende Bereiche zur Stärkung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Südkorea und Deutschland.



Das geht aus einem Bericht der Koreanischen Handels- und Industriekammer (KCCI) über koreanisch-deutsche Kooperationsaufgaben in aussichtsreichen Zukunftsindustrien hervor.



Die KCCI schrieb, dass eine Kooperation bei regenerativen Energien wie Windkraft und Photovoltaik erforderlich sei, um die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Deutschland zu verstärken.



Hierfür müsse Südkorea mit der Politik der Bundesrepublik Schritt halten, bis 2030 80 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien zu gewinnen und bis 2045 Klimaneutralität zu erreichen, so der Bericht.



Als Bereiche, in denen sich koreanische Unternehmen aktiv engagieren könnten, wurden die Zusammenarbeit bei Spitzentechnologien wie künstliche Intelligenz, die Luft- und Raumfahrt sowie Batterien und der Erhalt von Aufträgen für die Infrastruktur wie digitale öffentliche Dienste und Stromnetze genannt.



Deutschland ist für Südkorea der wichtigste Handelspartner in Europa. Das bilaterale Handelsvolumen stieg letztes Jahr auf ein Rekordhoch von 33,9 Milliarden Dollar. Zudem haben südkoreanische Unternehmen in Deutschland so viele neue Körperschaften wie in keinem anderen europäischen Staat gegründet, und zwar 879.