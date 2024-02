Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Hauptbörse Kospi hat am Mittwoch im Minus geschlossen.Grund war eine stärker als angenommene Inflation in den USA, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Für den Kospi ging es um 1,1 Prozent auf 2.620,42 Zähler nach unten.Die Anleger hatten sich Hoffnung auf Zinssenkungen in den USA gemacht, wenn dort die Inflation nachlässt.Die Daten zu den Verbraucherpreisen im Januar hätten diesen Erwartungen aber einen Dämpfer versetzt, zitierte Yonhap Analysten.