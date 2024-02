Südkorea nimmt diplomatische Beziehungen mit Kuba auf

Photo : KBS

Südkorea hat mit Kuba diplomatische Beziehungen aufgenommen.Beide Staaten tauschten am Mittwoch (Ortszeit) über ihre UN-Vertretungen in New York diplomatische Noten aus.Sie wollen nach südkoreanischen Angaben nun über nachfolgende Schritte wie die Einrichtung von Vertretungen im jeweiligen Land beraten.Kuba wurde das 193. Land, mit dem Südkorea diplomatische Beziehungen unterhält. Unter den Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen bestehen einzig zu Syrien noch keine diplomatischen Beziehungen.Kuba erkannte Südkorea 1949 offiziell an. Der bilaterale Austausch wurde jedoch 1959 nach der Revolution in dem Karibikstaat abgebrochen. Kuba pflegt mit Nordkorea seit 1960 diplomatische Beziehungen und gilt im Norden als "Bruderstaat".Die Verhandlungen wurden mit Blick auf die engen Beziehungen zwischen Kuba und Nordkorea im Geheimen geführt. Die Bekanntgabe der Seouler Regierung über ein erfolgreiches Ende der Verhandlungen in der Nacht zum Donnerstag kam daher überraschend. Ein ranghoher Beamter der Seouler Regierung sagte, Kubas Entschlossenheit habe entscheidend zu dem Verhandlungserfolg beigetragen.