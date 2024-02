Fünf koreanische Filme zur Berlinale 2024 eingeladen

Photo : YONHAP News

Die 74. Internationalen Filmfestspiele Berlin finden vom 15. bis 25. Februar statt.Zur diesjährigen Berlinale wurden fünf südkoreanische Filme eingeladen.„A Traveler´s Needs”, der 31. Spielfilm von Regisseur Hong Sang-soo, wird in der Wettbewerbssektion gezeigt. Die französische Schauspielerin Isabelle Huppert spielt die Hauptrolle, es ist ihr dritter Film mit Hong.„The Roundup: Punishment“ wurde zur Sektion Berlinale Special Gala eingeladen. „Exhuma“ wird in der Sektion Forum zu sehen sein.„It´s Okay!”, der erste Spielfilm der Regisseurin Kim Hye-young, wurde zu Generation Kplus eingeladen.Der Animationsfilm „Circle“ wird in der Sektion Berlinale Shorts, der Wettbewerbskategorie für Kurzfilme, gezeigt.