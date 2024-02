KCNA: Kim Jong-un beaufsichtigt Test neuen Seezielflugkörpers

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat nach eigenen Angaben am Mittwoch in Anwesenheit von Machthaber Kim Jong-un einen neu entwickelten Seezielflugkörper getestet.Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA meldete am Donnerstag, dass Kim den Test der „Padasuri-6“ beaufsichtigt habe.Die Rakete habe nach etwa 1.400 Sekunden Flug ihr Ziel getroffen. Kim habe sich mit dem Testergebnis sehr zufrieden geäußert, hieß es.Kim sagte laut dem Bericht, dass Nordkorea seine maritime Souveränität mit tatsächlicher Gewaltanwendung und Aktionen verteidigen müsse, und nicht mit bloßer Rhetorik oder Erklärungen.Kim warf Südkorea vor, verschiedene Kriegsschiffe in nordkoreanische Gewässer eindringen zu lassen und Nordkoreas Souveränität ernsthaft zu verletzen, um die Nördliche Grenzlinie (NLL) beizubehalten. Er bezeichnete die NLL, die De-Facto-Seegrenze zwischen beiden Koreas, als „Phantomlinie“ ohne völkerrechtliche Grundlage oder Legitimität.Dem Vereinigten Generalstab Südkoreas zufolge feuerte Nordkorea am Mittwoch gegen 9 Uhr in Gewässern nordöstlich von Wonsan an der Ostküste mehrere Marschflugkörper ab. Nordkorea hatte damit bereits zum fünften Mal in diesem Jahr Marschflugkörper abgefeuert.