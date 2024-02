Südkorea tritt Geberplattform für Ukraine bei

Photo : YONHAP News

Südkorea ist einer internationalen Plattform für die Geberkoordinierung des Wiederaufbaus der Ukraine beigetreten.Wie das Präsidialamt am Donnerstag mitteilte, wurde das Land neues Mitglied der Multi-agency Donor Coordination Platform for Ukraine (MDCP).Die MDCP wurde letztes Jahr unter Leitung der Gruppe der Sieben eingerichtet, um die Finanzhilfe für die Ukraine und mittel- und langfristige Wiederaufbaupläne zu koordinieren und über Reformen in dem Land zu diskutieren. Daran sind die G7-Staaten, die Europäische Kommission, die Ukraine, die Weltbank, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung sowie der Internationale Währungsfonds beteiligt.Laut dem Präsidialamt trat Südkorea während einer virtuellen Sitzung des MDCP-Lenkungsausschusses am Mittwoch der Plattform bei. Sein bisheriger Beitrag in der Ukraine-Frage sei anerkannt worden.Die südkoreanische Regierung hatte anlässlich des Ukraine-Besuchs von Präsident Yoon Suk Yeol im vergangenen Juli eine „Friedens- und Solidaritätsinitiative für die Ukraine“ präsentiert. Südkorea plant, dem Land dieses Jahr 300 Millionen Dollar und ab 2025 über zwei Milliarden Dollar im Rahmen eines mittel- und langfristigen Hilfspakets zur Verfügung zu stellen.