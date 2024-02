Südkorea verbucht 2023 geringeres Wirtschaftswachstum als Japan

Photo : YONHAP News

Südkorea hat letztes Jahr beim Wirtschaftswachstum zum ersten Mal seit 25 Jahren hinter Japan zurückgelegen.Das japanische Kabinettsbüro gab am Donnerstag bekannt, dass das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Landes im vergangenen Jahr nach ersten Schätzungen um 1,9 Prozent gestiegen sei.Laut der Mitteilung der südkoreanischen Zentralbank im Januar wuchs Südkoreas BIP letztes Jahr um 1,4 Prozent. Japan verzeichnete ein 0,5 Prozentpunkte höheres Wachstum.Es ist das erste Mal seit 1998 inmitten der Asienkrise, dass Südkorea ein geringeres Wirtschaftswachstum als Japan verbuchte.Jedoch wird erwartet, dass Südkorea den Nachbarn dieses Jahr wieder überholen wird.Der Internationale Währungsfonds (IWF) prognostizierte in seinem im Januar veröffentlichten Weltwirtschaftsausblick, dass Südkoreas reales BIP dieses Jahr um 2,3 Prozent zulegen werde und das Japans um 0,9 Prozent.Beim nominalen Bruttoinlandsprodukt wurde Japan letztes Jahr erstmals seit 55 Jahren von Deutschland überholt und fiel auf Platz vier in der Welt zurück.Laut dem japanischen Kabinettsbüro betrug das nominale BIP Japans letztes Jahr 591 Billionen Yen oder 4,2 Billionen Dollar. Das nominale BIP Deutschlands betrug 4,1 Billionen Euro, umgerechnet 4,5 Billionen Dollar, und übertraf das Japans um rund 300 Milliarden Dollar.